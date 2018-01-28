Во вторую сборную России вызвано пять игроков ЦСКА

Пять игроков ЦСКА вызваны во вторую сборную России на товарищеский матч против команды Белоруссии, сообщает "Р-Спорт". Напомним, что встреча состоится 1 февраля на базе сборной в Новогорске.
В национальную команду вызваны нападающие Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Роман Любимов и защитник Артем Блажиевский.
Дополнительная информация
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Роман Любимов
- Сергей Шумаков
- Максим Шалунов
- Андрей Светлаков
- Артем Блажиевский
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