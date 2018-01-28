Во вторую сборную России вызвано пять игроков ЦСКА

Пять игроков ЦСКА вызваны во вторую сборную России на товарищеский матч против команды Белоруссии, сообщает "Р-Спорт". Напомним, что встреча состоится 1 февраля на базе сборной в Новогорске.

В национальную команду вызваны нападающие Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Роман Любимов и защитник Артем Блажиевский.