Владислав Третьяк: "Жуков полностью справился с работой в тех условиях, которые ему достались"

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил работу Александра Жукова на посту президента ОКР. Новым президентом ОКР станет Станислав Поздняков.

– Как оцените восьмилетнюю работу Александра Жукова во главе ОКР?

– Хочу сказать, что он полностью справился с работой в тех условиях, которые ему достались,- цитируют "Известия" Жукова. - В своем выступлении на Олимпийском собрании я поблагодарил Александра Дмитриевича за все, что было им сделано на этом посту. Возглавлять ОКР сложно, но он справился со своей миссией достойно. У всех бывают ошибки – каждый человек имеет изъяны. Но Жуков очень старался, проявил себя грамотным руководителем, объединял вокруг себя спортсменов, тренеров, ветеранов, руководителей. Он консолидировал все силы так, что Олимпийский комитет действительно звучал звонко. Мы все сказали ему большое спасибо и поздравили с тем, что он остается в нашем спорте в качестве почетного президента ОКР.