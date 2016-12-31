Владислав Третьяк: "В Финляндии и США, получается, тоже детского хоккея нет?"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что одобрение Советом при президенте России программы развития отечественного хоккея стало важным событием 2016 года. По итогам заседания Совета по спорту при президенте РФ, состоявшегося 22 апреля в Казани, было поручено разработать и утвердить подпрограмму развития хоккея в России на 2018-2020 годы в рамках федеральной целевой программы по развитию отечественного спорта с 2016 по 2020 годы.

– Это был пока единственный совет, на котором говорилось, в основном, только про хоккей. Мы очень рады, что он состоялся, и после 2018 года мы введем подпрограмму по развитию хоккейных регионов, что было одобрено на этом совете, – цитирует ТАСС Третьяка. – Это очень важно, это один из ключевых вопросов: когда я шел в ФХР, то на том созыве я этого не смог сделать, а сейчас удалось этого добиться. Мы сейчас пишем, сколько нам нужно катков, центров, сколько катков для массового спорта.

Я разговаривал с президентом международной федерации Рене Фазелем, членами совета ИИХФ, которые отметили, что мы провели чемпионат мира на самом высоком уровне, и это заслуга всех: спорткомитета Москвы, Министерства спорта, ФХР. Всем большое спасибо, как и болельщикам, которые пришли поддержать нашу команду. Хоккей был высокого класса.

Некоторые скептики говорят, что мы слабее, и детского хоккея у нас нет. Ну а что, в Финляндии и США, получается, тоже детского хоккея нет - сборные этих стран не вышли из группы на Кубке мира? Просто по этому коммерческому турниру нельзя судить о развитии детского хоккея. Да, канадцы показали потрясающий хоккей, мы где-то уступили, в большинстве не забили, есть свои минусы, зато мы в меньшинстве не пропустили, увидели молодых игроков.