Владислав Третьяк: "Суперсерия покорила весь мир"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на торжественном мероприятии, посвященном 45-летию Суперсерии-72 рассказал о значении встреч команд СССР и Канады. Напомним, в 1972 году в 8 матчах канадцы одержали 4 победы, советские хоккеисты - 3, а еще одна встреча завершилась ничьей.

- Команды Канады и Советского союза покорили весь мир, - заявил Третьяк. - 45 лет мы представляли канадский хоккей, мы представляли европейский. В результате сейчас в НХЛ и по всему миру играют в нашем стиле. Эти игры будут жить вечно, пока жив хоккей. На вашем примере мы постараемся воспитывать наших детей. (Евгений БЕЛОУСОВ)