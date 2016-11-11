Владислав Третьяк: "Сделать Международный хоккейный форум традиционным не получится"

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, приуроченная к Международному хоккейному форуму, который пройдет в столице 16 - 17 декабря. Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о целях и задачах форума.

– Сегодня мы проводим самый престижный международный форум. Для нас это большая честь. Среди приглашенных гостей Рене Фазель, Виталий Мутко, Павел Колобков, а также знаменитые хоккеисты Фил Эспозито, Яри Курри, Павел Буре и многие другие участники, которые будут обсуждать проблемы мирового хоккея, чтобы он продвигался. Будет много семинаров, дискуссий. Нас ждут интересные встречи, мы готовимся к ним, и, надеюсь, после форума будет продвижение хоккея вперед.

– Есть ли планы сделать этот форум традиционным?

– Думаю, этого не получится. Наверняка хоккейные державы тоже захотят у себя проводить такой форум, потому что это престиж и честь для каждой страны. Мы готовы проводить его, но нужно делиться с партнерами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)