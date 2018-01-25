Владислав Третьяк - о решении МОК: "Надежда умирает последней, но будет трудно"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что Федерация послала в МОК письмо с разъяснениями по поводу отстранения пятерых хоккеистов. Третьяк также выразил надежду, что российские болельщики поддержат Сборную России в трудную минуту.

– Как болельщикам поддержать нашу сборную?

– Мы добились, чтобы на нашей форме было написано "Атлет из России" – это очень важно. Россия присутствует не только в сердце каждого спортсмена, но и на форме. Мы надеемся, что болельщики поддержат нас в трудную минуту. МОК не запрещает им вывешивать флаги на трибунах.

– За пятерых ребят, которые не получили приглашений, будете бороться?

– Мы послали письмо, ответа пока не получили. Томас Бах сегодня ответил, что не рассматривают. Надежда умирает последней, но будет трудно. Критерии нам не объясняют.

Ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников. Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 – здесь.