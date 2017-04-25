Владислав Третьяк: "Как-то раз Брежнев в губы расцеловал"

Экс-игрок сборной СССР Владислав Третьяк в интервью "СЭ" рассказал о том, как на хоккей приходил генсек Леонид Брежнев. Сегодня президент ФХР празднует свое 65-летие.

– Генсек Брежнев часто бывал на матчах?

– Да. Хоккей вообще тогда смотрело все политбюро. Мы понимали, что Леонид Ильич будет на матче, еще когда только выезжали с базы в Архангельском. Если по дороге все было перекрыто, стояла милиция, все было ясно: генеральный секретарь будет на игре.

В 81-м году Брежнев в свой день рождения был на матче "Приза "Известий". Мы тогда как раз канадцев обыграли в финале Кубка Канады – 8:1, купили ему шапочку, сувениры, значки. После первого периода с финнами проигрываем – 1:2. В раздевалку вбегает Павлов: "Так, Владислав и Сергей Макаров, бежим быстрее в ложу к Леониду Ильичу – вручать подарки от нашей команды!" Ни финны, ни болельщики не понимали, почему перерыв длился не 15 минут, а полчаса. Официальная версия была – лед не готов. А на самом деле Брежнева поздравляли. Он меня расцеловал...

– Как Эрика Хонеккера? В губы?

– Да, взасос (смеется). Он любил это дело. Я до сих пор всем рассказываю, что с тех пор не моюсь. И ордена хоккеистам любил давать. А тогда сказал: "Владислав, чего это вы финнам проигрываете?" – "Леонид Ильич, мы финнам никогда не проигрывали! И сейчас выиграем". А я за всю историю один раз им в товарищеском матче уступил. "А почему у вас фамилии на английском языке? Ничего не разберу". Тут Павлов вступил: "Понимаете, у нас международный турнир, и фамилии должны быть на английском". – "А-а, а то не разберу. Ну, давайте, выигрывайте".

Помню, еще поблагодарил его – ведь по его просьбе нам по 50 рублей зарплаты прибавили. Выиграли, наутро пришли – и видим, что на форме большими буквами всем перешили буквы на кириллицу. Чтобы Леонид Ильич всех различал! (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Владислава Третьяка