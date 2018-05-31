Владислав Третьяк: "Голосовал за Позднякова. У ФХР с ним никогда не было проблем"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что голосовал за Станислава Позднякова, который стал новым президентом ФХР. По слова Третьяка, Поздняков – подходящая кандидатура на эту должность.

– Как оцените итоги Олимпийского собрания?

– Я голосовал за Позднякова. Мы со Станиславом Алексеевичем очень тесно работали последние полтора года, когда он был первым вице-президентом ОКР. Это было самое сложное время на моем пути, - цитируют "Известия" Третьяка. - Я пережил много Олимпиад, но такого сложного положения, в котором находился ОКР, не было никогда. Поздняков был в эпицентре этих проблем, провел очень много толковых совещаний с федерациями и командами. Грамотно работал в качестве второго человека в ОКР, набрался очень большого опыта. Затем был главой нашей делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане и сыграл большую роль в том, что нам возвратили флаг после Игр, а ОКР вернули статус в системе МОКа. Ну и как спортсмен он настоящий боец. Четырехкратный олимпийский чемпион – не каждому дано такого добиться. У ФХР с ним никогда не было проблем.