Владислав Третьяк: "Белоруссия – сильная команда, хорошо играет против России"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что тренерский штаб сборной России долго изучал варианты с кандидатами в национальную команду и заявил, что нельзя позвать на Олимпиаду одних звезд. Также специалист считает, что ближайший соперник россиян по контрольной встречи – команда Белоруссии, является сильным соперником.

– Настрой боевой, – заявил Третьяк. – Самое главное, что российская команда едет, и будет выступать. Нам надо проверить звенья, большинство, меньшинство с соперниками в ближайших матчах. Нужно почувствовать силу. Команда Белоруссии сильная, и хорошо играют против наших, потому что хорошо нас знают. Они играют в нашем стиле, как и чехи.

– Без энхаэловцев и неприглашенных МОК хоккеистов нас называют фаворитами. Согласны?

– Состав неплохой. Мы разбирали игру каждого хоккеиста в клубе. По крупицам мы собирали информацию о каждом кандидате. Очень сложно определиться с составом. Всегда остаются недовольные. Тренеры собрали лучших, потому что хотят победить. Нельзя собрать только звезд, потому что кому-то придется подносить патроны.

– Задача выиграть Олимпиаду четко поставлена перед командой?

– Никогда не ставили задачу проиграть. Любая команда едет побеждать.

– Как воспринимаете новую форму без национальной символики?

– Самое главное, что мы едем с открытым с сердцем и у нас в душе – Россия и наши болельщики, которые желают нам успеха.

– Статус фаворита нас не расслабит?

– Нет. Мы понимаем, какие игроки против нас выходят. У финнов 14 хоккеистов из КХЛ, играющие в первых звеньях. Слабых соперников не будет, каждого надо уважать. Я сам участвовал в четырех Олимпиадах, на которых не было энхаэловцев, но хоккей был хороший. Побеждать было сложно. В 1980 году проиграли студентам, хотя "Красная Машина" всех разносила.

– Хоккейная сборная при пяти отстраненных легко отделалась?

– Значит, все было нормально и не за что было отстранять. Все международные федерации поддержали нашу мужскую и женскую команды. Все соперники прислали поддержку. У ФХР очень высокий авторитет.

– Вы будете выяснять, почему ребят не пустили на Олимпиаду?

– Конечно. Уже обратились в CAS. Нам интересно, почему не пустили их. (Михаил ЗИСЛИС)