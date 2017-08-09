Владимир Ткачев: "Сейчас сложно сказать, готова ли такая сборная поехать на Олимпиаду"

Нападающий олимпийской сборной России Владимир Ткачев после победы над СКА (4:3 Б) в финале предсезонного турнира Sochi Hockey Open отметил, что победа далась его команде с трудом, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также хоккеист отметил, что не чувствует себя героем встречи, забросив победный буллит.

– Отыгрались с 1:3.

– Неважно начали, – сказал Ткачев. – Гол первый забили – расслабились немножко. И как-то разладилось у нас. Пропустили голы после собственных ошибок. Хорошо, что сумели собраться и отыграться – это очень важно. Победа далась с трудом, все молодцы.

– Расслабились, потому что это не Канада, а всего лишь СКА?

– Ну, тут много факторов сыграло. И то, что мы в Сочи с вами находимся. Наверное, каждый понял в итоге, что мы хотим победить. СКА – все-таки непростой соперник. Очень хорошая команда. У армейцев все игроки – кандидаты в сборную. Поэтому матч действительно был очень важным.

– Гол Чудинова – фантастика?

– На самом деле нам не везло до этого: были стопроцентные моменты, которые мы не реализовали. И этот курьезный гол завел очень сильно команду. С хорошим настроением отправились на второй перерыв, сумели собраться – и победили.

– Героем матча себя чувствуете, забив победный буллит?

– Да нет, вся команда молодцы, все игроки здорово играли. Буллит – и буллит. Ничего не готовил. Каждый игрок смотрит по ситуации, как играет вратарь, я – не исключение. Нужно просто немножко читать игру.

– Хотели бы продолжить играть с Галиевым?

– Пока мы играем с ним в одном сочетании в "Ак Барсе", но дальше пока никто не может сказать, что будет, потому что по ходу сезона очень часто ротация происходит. Мы общаемся, мы должны находить общий язык и быть лидерами в команде. В каждой игре, в каждом моменте.

– Эта сборная обыграла бы "Ак Барс"?

– Нужно сделать турнир, где "Ак Барс" тоже принимал бы участие, там и посмотрели бы.

– Такая сборная готова ехать в Корею?

– Смотря на календарь, сейчас сложно делать какие-то выводы. Потому что мы далеки от той формы, в которой должны быть.

– Победа на таком турнире вдохновляет?

– Действительно очень престижный турнир. Наверное, самый престижный из летних. Собраны топовые команды. Победа в любом турнире придает уверенности и хорошего настроения. Работаем дальше.

– Какие впечатления-то после Канады были? Долго сохранялись положительные эмоции?

– Это была одна из важнейших игр турнира. Какая бы Канада ни была, в каком бы то ни было составе – это всегда такие напряженные матчи. Неважно даже в каком возрасте. Это всегда битва, это всегда интересно, всегда полные трибуны.

– Дэйв Кинг сказал, что не уровня предсезонного турнира, а уровня плей-офф.

– Знаете, на матч Россия – Канада не надо настраиваться.