Владимир Ткачев: "Решение НХЛ может повлиять на переговоры о новом контракте"

Нападающий олимпийской сборной России Владимир Ткачев заявил, что работа с Зинэтулой Билялетдиновым – это большой опыт для игроков.

– В связи с решением НХЛ шансы поехать на Олимпиаду у хоккеистов КХЛ возросло. Настроения в сборной в связи с этим изменились?

– Пока рано об этом думать. Все мысли о предстоящих играх. Готовимся к чемпионату мира. Сейчас голова забита этими мыслями.

– На ваши переговоры о новом контракте эта ситуация как-то может повлиять? Грубо говоря, готовы остаться в КХЛ ради Олимпиады?

– Я не знаю. Нужно обсуждать, вести конкретный разговор. Может и повлияет.

– Насколько тяжело было переключиться на сборную после неудачной серии с "Магниткой"?

– Мы провели внутрикомандное собрание после этой серии. Немного отдохнули. Сейчас ребята приступили к тренировкам. Нужно понимать, над чем нам необходимо работать. Определенный фундамент у нас есть. Мы сделали шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном. Я думаю, в будущем нам это очень поможет.

– Хотели бы продолжить работу с Билялетдиновым?

– Время покажет. Билялетдинов – это прекрасный специалист, и работать с ним – большой опыт для игрока. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)