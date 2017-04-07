Владимир Ткачев: "Овечкин не один такой, желающих сыграть за сборную будет много"

Нападающий "Ак Барса" и сборной России Владимир Ткачев отметил, что сборная России всегда является фаворитом крупных турниров, и не важно, есть в ней хоккеисты из НХЛ или нет. Также хоккеист отметил, что не один Александр Овечкин хочет играть за национальную команду.

– Как отнеслись к заявлению Овечкина, что он поедет на Олимпиаду несмотря ни на что?

– Каждый хоккеист хочет играть за свою страну, представлять ее, – сказал Ткачев. – Думаю, Саша не один такой. Желающих будет много. Не знаю, какое решение примет НХЛ, поэтому здесь пока нечего обсуждать.

– Вы согласны с тем, что наша сборная без игроков НХЛ будет главным фаворитом Олимпиады?

– Сборная России всегда является фаворитом, и с игроками НХЛ, и без.

– Вы бы как поступили на место Овечкина?

– Я не на месте Саши Овечкина, поэтому не знаю.

– Насколько быстро удалось переключиться с плей-офф КХЛ на сборную?

– Здесь нет ничего нового, потому что по ходу сезона мы приезжаем в сборную, а потом возвращается в клуб. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)