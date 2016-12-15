Владимир Ткачев: "Мой автогол? Любой гол влияет на исход матча"

Нападающий сборной России Владимир Ткачев после поражения от Швеции (1:3) в стартовом матче Кубка Первого канала отметил, что не только его автогол стал причиной неудачного результата, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Россияне открыли счет в первом периоде, но пропустили во втором, а еще две шайбы пропустили на последних минутах встречи.

– Ваш автогол повлиял на исход матча?

– Любой гол влияет. Поражение всегда неприятно, но мы будем просто готовиться к следующему матчу. Любая шайба досадна, так вот получилось, что они в концовке забили, и она стала ключевой.

– После первого перерыва начала пробуксовывать сборная. Это обманчивое впечатление?

– Были положительные моменты, были отрицательные. Шведы здорово играли в хоккей, у них тоже были моменты, такая карусель у них получалась.