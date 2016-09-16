Владимир Тарасенко: "В футбол и хоккей игралось одинаково хорошо, но хоккей взял верх"

Форвард сборной России Владимир Тарасенко подчеркнул, что в детстве занимался и футболом. По словам нападающего "Сент-Луиса", хоккей взял верх, потому что он динамичнее.

– Я в детстве и на футбол ходил, – приводит официальный сайт ФХР слова Тарасенко. – Дедушка был директором детской футбольной школы. И во дворец спорта "Чкаловец" мы с дедом по полчаса шли пешком. Он воспитывал меня так, что, даже когда был сорокаградусный мороз, мы все равно гуляли на улице часа по четыре. Мне и в футбол, и в хоккей игралось одинаково хорошо. Но хоккей взял верх. Он подинамичнее, с быстрой сменой ситуаций. И по телевизору часто показывали отца… Еще это история про то, как новосибирский футбол потерял Тарасенко. Но это – не самая большая редкость, а вот регулярно гулять в -40, согласитесь, может не каждый.