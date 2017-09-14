Владимир Шадрин: "Поразило, как Эспозито извинялся перед всей Канадой"

Двукратный олимпийский чемпион Владимир Шадрин в интервью "СЭ" признался, что рад вниманию, которое уделяется Суперсерии-72. Экс-хоккеист также отметил, что в той серии канадцы играли очень жестко.

– Рады тому вниманию, которое уделяется этой серии, – сказал Шадрин. – Матчи складывались трудно. Мы – любители впервые встречались с профессионалами, которые даже не хотели с нами играть. Конечно, мы боялись, тем более нам предвещали полное поражение. Интерес был огромен. После поражения в Монреале канадцы уходили под свист болельщиков и даже не пожали нам руки. Поразило, как после матча в Ванкувере Эспозито взял микрофон и со слезами на глазах попросил прощения у зрителей и уверил, что они играют за Канаду, а не за деньги. Соперники с нами не церемонились, играли жестко, мы же – всегда по правилам, ведь так воспитаны.

– Вас называли лучшим нападающим оборонительного плана.

– При той игре я был вторым по результативности после Якушева.

– Как вас встретил Президент России?

– Великолепно. Спасибо ему за то, что поддерживает хоккей. Результат с тех пор значительно улучшился. Канадцы были ошеломлены приемом. (Евгений БЕЛОУСОВ)