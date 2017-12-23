Владимир Путин принял участие в матче Ночной лиги на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной лиги на Красной площади в Москве. Событие было приурочено ко дню рождения отечественного хоккея.

В поединке также приняли участие такие известные игроки, как Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие легенды советского и российского хоккея, а также известные политики и артисты.