Владимир Путин принял участие в матче Ночной лиги на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной лиги на Красной площади в Москве. Событие было приурочено ко дню рождения отечественного хоккея.
В поединке также приняли участие такие известные игроки, как Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие легенды советского и российского хоккея, а также известные политики и артисты.
В гала-матче Ночной Хоккейной Лиги по традиции принял участие Президент России Владимир Путин, прославленные хоккеисты Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие легенды советского и российского хоккея, а также известные политики и артисты. pic.twitter.com/JSZMIKggqQ– Хоккей России (@russiahockey) 23 декабря 2017 г.
Товарищеский матч Ночной хоккейной лиги https://t.co/KzmmjevbvT pic.twitter.com/vbRMklCV4q– Президент России (@KremlinRussia) 23 декабря 2017 г.