"Витязь" обыграл "Слован" на турнире Wingas Cup

"Витязь" обыграл "Слован" (4:2) в матче предсезонного турнира Wingas Cup. В составе победителей отличились Александр Денежкин, Алексей Копейкин, Максим Афиногенов и Александр Никулин. У словаков забивали Радек Смоленяк и Павол Скалицки.
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Wingas Cup
"Витязь" (Подольск) - "Слован" (Братислава) - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Денежкин - 1 (Яценко, Лукин), 5:48 - 1:0. Смоленяк - 1 (бол., Рамстедт, Бухтеле), 22:10 - 1:1. Копейкин - 1 (Риссанен), 28:36 - 2:1. Скалицки - 1 (бол., Козак, Микуш), 29:35 - 2:2. Афиногенов - 1 (Ворошило), 38:03 - 3:2. Никулин - 1 (Швец-Роговой, Епишин), 57:43 - 4:2.
Вратари: Бирюков - Штепанек.
10 августа. Кассель. Eissporthalle Kassel.
- Витязь (хоккей)
- Максим Афиногенов
- Александр Никулин
- Александр Денежкин
- Слован Бр (хоккей)
- Алексей Копейкин
- Радек Смоленяк
- Павол Скалицкий
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