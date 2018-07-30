Витолиньш удостоен ордена Александра Невского, Илья Воробьев - ордена Дружбы

Заслуженный тренер России Харийс Витолиньш, работавший в штабе национальной команды с 2014 по 2018 год и ставший с ней чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018), награжден орденом Александра Невского. Указ президента РФ Владимира Путина был опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Ордена Дружбы получат нынешний главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев, тренер национальной команды по хоккею Юрий Жданов и специалист сборной страны по лыжным гонкам Урмас Вяльбе.

Все они будут награждены "за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане". Российские хоккеисты, выстувшие в Корее в статусе олипийских атлетов из России, завоевали золотые медали.

Ранее Путин вручил орден Александра Невского главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, а футболистам национальной команды Игорю Акинфееву и Сергею Игнашевичу - ордена Почета.