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13:37 | Хоккей

Виталий Прохоров: "Ковальчук – Дацюк – Плотников – однозначно первая тройка сборной на Олимпиаде"


Олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров выразил уверенность в том, что Павел Дацюк и Илья Ковальчук будут лидерами атаки сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. Также он отметил прогресс Ковальчука, несмотря на солидный возраст.

– Ведущая тройка – это однозначно КовальчукДацюкПлотников, – отметил Прохоров. – У них все отлично с результативностью (22 гола и 59 очков за 18 матчей), все три форварда могут сыграть и в большинстве, и в меньшинстве, а в плане опыта на Олимпиаде с ними соперничать некому.

Влияние Дацюка на улучшение результативности Ковальчука велико. Павел – один из лучших российских игроков по умению чувствовать момент, когда его партнер по флангу откроется или когда надо вовремя отдать пас.

Да, у Ковальчука были неудачные отрезки в СКА. Но сейчас имеет значение только одно – как он справился с теми проблемами. Илье не 25 лет и даже не 30, в его 34 года невероятно трудно себя перебороть. Но он исключил какие-то вещи, которые мешали ему играть, и только прибавил – 15 шайб за 18 матчей говорят сами за себя. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

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Материалы других СМИ
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