Видеопрограмма Алексея Шевченко - каждый день на сайте и Ютуб-канале "СЭ"!

У постоянных рубрик сайта "СЭ" сегодня пополнение.

Теперь Алексей Шевченко каждый день будет рассказывать о последних событиях КХЛ и НХЛ не только в текстовом формате в своем традиционном "Обзоре дня", но и в авторской видеопрограмме. Она каждое утро будет выходить как на сайте "СЭ", так и на нашем Ютуб-канале.

В первом выпуске – тренерские методики Владимира Крикунова, отказ "Куньлуня" от российского вратаря и Игорь Еронко, который расскажет о вынесенных матчах НХЛ, состоявшихся в Хельсинки.