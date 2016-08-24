Валерий Брагин: "В Канаде ты сам по себе, а здесь совсем другое отношение"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал об условиях отбора в команду.

– Кто проявит себя на Турнире четырех наций, и кто постоянно будет играть в КХЛ, получит большие шансы на поездку на МЧМ. Для таких игроков и ехать на Суперсерию не будет иметь смысла, пусть они лучше в клубе будут играть.

– В прошлом сезоне в команде было два сильных голкипера, боровшихся за звание стартового – Георгиев и Самсонов. Сейчас вратарь "Магнитки" – явный первый номер?

– Ну почему, у нас есть четыре хороших вратаря – Самсонов, Красоткин, Волков и Сухачев. На турнир в Чехию полетят Самсонов и Сухачев.

– Год назад вы говорили, что чтобы пригласить хоккеиста, который на два года младше остальных, он должен быть очень большим талантом. Сейчас вы позвали 17-летнего Клима Костина.

– Есть талант у этого игрока, поэтому он и приглашен. Сейчас посмотрим на него на этом уровне.

– Он реальный кандидат на попадание на МЧМ или пока больше на перспективу?

– Сейчас все кандидаты. Хорошо ли, что он не уехал играть в Канаду? Сейчас в России хорошие условия, особенно для молодых. Многие вообще возвращаются назад: Артемов, Бобылев. Здесь отношение совсем другое – там ты сам по себе, а тут работают с тобой. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)