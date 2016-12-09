Валерий Брагин: "Не понимаю, когда говорят, что я не могу работать в клубе"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин заявил, что не думает о клубной работе. Также наставник ответил на критику в свой адрес.

– У меня контракт с ФХР и на следующий год, – сказал Брагин. – Сейчас о работе в клубе вопрос не стоит. Хотя весной интересные предложения были. Но вообще я не понимаю, когда говорят, что я не могу работать в клубе. Первый сезон в "Спартаке" разве был плох? А ЦСКА ведь команда нормально шла? А неудачи бывают у любого тренера. (Михаил ЗИСЛИС)

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