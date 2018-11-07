Валерий Брагин: "Качество игры у молодежной сборной России было значительно лучше, чем вчера"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин - о победе над сборной WHL (3:1) в рамках суперсерии.

- Канадцы в своем традиционном стиле мощно провели первый период, ничего удивительного в этом нет, - цитирует тренера официальный сайт ФХР. - Во втором и третьем периоде игра уже была равной. Самое главное, мы сумели исключить те ошибки, которые допустили в первом матче. Качество хоккея у нашей команды было значительно лучше, чем вчера. Очень внимательно разобрали первый матч, провели анализ, подсказали ребятам, как действовать в конкретных ситуациях, они все восприняли правильно. В меньшинстве защищались уверенно, в большинстве забили в нужный момент. Итогом матча я доволен. Победа всегда приносит положительные эмоции, но еще есть над чем работать в плане улучшения качества игры.

Счет в суперсерии стал равным - 1:1. Следующий матч российская команда проведет против сборной лиги Онтарио. Игра состоится 9 ноября и начнется в 3 часа ночи по московскому времени.