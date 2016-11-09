Валерий Брагин: "Игроки молодежки должны привыкать к матчам на 20-тысячных аренах"

После победы в первом матче CIBC CHL Canada Russia Series в Принс Джордже молодежная сборная России отправилась в Эдмонтон на вторую игру со сборной Западной лиги, сообщает официальный сайт ФХР. До провинции Альберта молодежка добралась глубокой ночью, поэтому первая половина вторника была отдана на восстановление – из общекомандных мероприятий помимо питания в расписании значится только прогулка.

А уже вечером россияне снова сойдутся на льду со сборной Западной лиги на арене "Эдмонтона". За 13 предыдущих лет ноябрьской серии уже были случаи проведения матчей на энхаэловских площадках, например, в Калгари и Виннипеге, но местный Rogers Center открылся только 8 сентября этого года. Арена рассчитана на 18 тысяч зрителей.

– Пусть привыкают, – подчеркнул главный тренер команды Валерий Брагин. – В этом году чемпионат мира пройдет на 20-тысячных аренах в Торонто и Монреале, поэтому полезно, что кандидаты заранее получат подобный опыт, и в декабре не будут смотреть на огромные залы с открытыми ртами. Хотя, конечно, 18 тысяч зрителей сегодня придут вряд ли.

– Усталость после тяжелой вчерашней игры и минимум времени на отдых – большая проблема?

– Про календарь суперсерии я говорил много раз. Проще он не становится, поэтому добавить нечего. А сложности только позволяют увидеть способности игроков.

– По первому победному матчу со сборной Западной лиги, что можете выделить в действиях своих подопечных?

– По самоотдаче к команде вообще нет вопросов. Тактическое задание получалось выполнять не всегда, что, впрочем, неудивительно. Многие ребята первый раз играли в Канаде в матчах такого накала: площадка меньше, принимать решения надо быстрее. Первый период ушел на адаптацию. Ждем, что с каждым матчем команда будет прибавлять.

– В предыдущих 13 сериях со сборными канадских лиг 10 раз итогового успеха добивалась команда, выигравшая первый матч. Случайные цифры?

– Победа в первом матче действительно очень важна психологически. Игроки видят, что могут выигрывать на таком уровне. Тем более в последние годы хозяева стали гораздо серьезнее относиться к серии. В каждой провинции в обоих матчах играет практически один состав, только лучшие хоккеисты. Качество хоккея заметно выросло. Но никакой закономерности между результатом первого матча и итоговым я не вижу.