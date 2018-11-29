В Тульской области открыли хоккейную академию имени Бориса Михайлова

В Тульской области открыли академию хоккея имени двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, сообщает ТАСС. В Новомосковске появился межрегиональный центр подготовки профессиональных хоккеистов.

– Для нас важно растить своих игроков, и открытие хоккейной академии – это еще один большой шаг в развитии хоккея в Тульской области. Академия носит имя легенды отечественного хоккея Бориса Петровича Михайлова, и я уверен, что она станет межрегиональным центром подготовки профессиональных хоккеистов, – цитирует Дюмина ТАСС.

Хоккейная академия создана на базе Новомосковского хоккейного клуба (НХК), детско-юношеской спортивной школы НХК и общеобразовательной школы №25. "Основной площадкой для тренировок и игр станет арена ледового дворца "Юбилейный". В академии будут заниматься спортсмены в возрасте до 20 лет.

Почетными гостями на церемонии открытия академии стали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и сам Борис Михайлов.

74-летний Михайлов является двукратным чемпионом Олимпийских игр (1972 и 1976 года) и восьмикратным чемпионом мира в составе сборной СССР по хоккею.