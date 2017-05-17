В течение двух-трех недель будет принято решение о главном тренере сборной Казахстана

Ответственный секретарь Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев отметил, что в ближайшее время будет принято решение о новом главном тренере сборной. Сборная Казахстана не сумела пробиться в высший дивизион чемпионата мира, заняв третье место в группе А первого дивизиона турнира, после чего со своего поста ушел наставник команды Эдуард Занковец.

- Главного тренера и генерального менеджера сборной назначает глава федерации на исполкоме. У федерации исполкома еще не было, он соберется в течение двух-трех недель, – цитирует ТАСС Каратаева. – С Занковцом мы общались, никаких разногласий нет – это его личное решение.