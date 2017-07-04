В США сыграли матч, длившийся 250 часов 35 минут

На арене Harbour Sabre в Баффало был установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча, сообщает АР. В мероприятии приняли учатсие около 40 любителей. Команда "синих" обыграла команду "белых" со счетом 1725:1697.

Каждая из команд была представлена семью игроками, которые периодически менялись. Также игра останавливалась каждый час на заливку льда. Организаторы мероприятия собрали 1,2 миллиона долларов, которые направят на благотворительность.

Команды установили новый рекорд. Предыдущее достижение было зафиксировано в феврале 2015 года. Тогда матч продолжался 250 часов 3 минуты и 20 секунд.