В правилах хоккея на Олимпиаде-2018 произойдут незначительные изменения

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что ИИХФ незначительно изменит правила хоккея на Олимпиаде-2018. По его словам, изменения будут проведены для того, чтобы хоккей стал более "чистым". В конце сентября в испанской Марбелье прошел конгресс ИИХФ, основной темой которого стала подготовка к хоккейному турниру на Олимпийских играх.

- Прошло большое совещание по судейству, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. - На олимпийском турнире будут незначительные изменения правил ИИХФ, которые уже давно приняты по всему миру. О них ИИХФ объявит в понедельник, когда уведомит об этом МОК. Также будут утверждены новые трактовки правил, близкие к тем, что сейчас вводят в НХЛ. Ведущие федерации, в том числе и наша, выступают за более чистый хоккей.

Кроме того, обсуждались все вопросы, касающиеся проведения олимпийского хоккейного турнира. Проживание, логистику, раздевалки, расписание тренировок. Были презентованы объекты, на которых пройдут мужской и женский турниры.