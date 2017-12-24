В Перми состоялся благотворительный матч в поддержку больного раком хоккеиста

В пермском спорткомплексе имени Сухарева состоялась благотворительная игра Ночной хоккейной лиги, сообщает kp.ru. Цель ее - сбор средств на лечение хоккеиста Михаила Гергерта. У бывшего игрока "Молота-Прикамье был дигностирован рак. Гергерт лишился части языка и прошел курс химиотерапии, однако операция прошла неудачно. Сейчас 31-летнему экс-хоккеисту, работающему тренером по легкой атлетике, необходимо лечение за границей - помощь ему согласились оказать в Иерусалиме.

- Нам озвучили сумму, сколько будет стоить операция и нахождение в реанимации, сумма огромная - 120 тысяч долларов (это 7 миллионов 200 тысяч рублей), - сказала жена Гергерта Ксения. - А после операции потребуется химиотерапия и облучение, стоимость пока неизвестна. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям помочь нам в сборе денежных средств. Подарите нам надежду на то, чтобы наш самый любимый папа и муж вернулся живым и здоровым человеком!

У семьи Гергертов трое детей - 11-летний Илья, двухлетняя Софья и девятимесячный Федор.