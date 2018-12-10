В Перми хоккеист умер во время матча

Пермский хоккеист Алексей Захаров скончался во время матча своей команды в Ночной хоккейной лиге. У него остановилось сердце.

Трагедия случилась в спорткомплексе "Победа". Алексею стало плохо во время игры. Он сумел уйти с площадки и дойти до раздевалки, где его сердце остановилось. Попытки партнеров по команде и тренеров спасти его оказались безуспешными.

"Леша ушел от нас трагично. Он смог сам дойти до раздевалки, частично разделся и прилег, потому что стало хуже. Больше, к сожалению, Алексей не встал", - приводит слова игроков портал Ura.news.

Алексею Захарову было 44 года. У него остались жена и 16-летняя дочь.