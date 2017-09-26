В "Кладно" ожидают приезда Ягра

Тренер "Кладно" Павел Патера отметил, что нападающий Яромир Ягр находится в великолепной форме. Специалист отметил, что хочет видеть форварда в своей команде.

– Мы надеемся, что Ягр примет решение играть в "Кладно", – цитирует Hokej.cz Патеру. – Он по прежнему находится в великолепной форме, несмотря на свой возраст. Безусловно, всегда хочется, чтобы такие хоккеисты продолжали выступать в НХЛ, но я, как тренер, хочу, чтобы он перешел к нам. Ягр может значительно нас усилить. Мы ожидаем его приезда.