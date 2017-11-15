В ИИХФ не видят фаворита на пост президента в случае ухода Фазеля

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола подчеркнул, что у федерации пока нет фаворита на пост президент в случае ухода в отставку Рене Фазеля. Ранее в СМИ появилась информация, что Фазель, возглавляющий ИИХФ с 1994 года, уйдет в отставку в 2020 году. В последний раз он был переизбран на четырехлетний срок на выборах во время конгресса организации в Москве в мае 2016 года на безальтернативной основе.

- Он много раз говорил на конгрессе ИИХФ, что планирует уйти в 2020 году, но его окончательного решения я не знаю. Кто заслуживает того, чтобы заменить Фазеля, мне сказать пока трудно. Во всяком случае, точно не я: мой срок работы в совете истекает через три года, и я буду слишком стар к этому времени, - цитирует ТАСС Куммолу. - На данный момент нет сильного кандидата, у каждого есть шанс.