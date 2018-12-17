В Белоруссии прокомментировали скандал с заменой гимна страны хитом "Песняров"

В пресс-службе федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) прокомментировали инцидент, произошедший на турнире в Норвегии. Перед матчем Норвегия - Белоруссия организаторы включили вместо белорусского гимна обработку хита группы "Песняры" "Касіў Ясь канюшыну".

- Ситуация неприятная, тем более что это была не единственная накладка организаторов турнира, -пояснили в ФХРБ. - Там были более другие более мелкие, но систематические вещи. Разумеется, ситуация с гимном – самая вопиющая. Мелодию гимна сверяли с представителем ФХРБ, но при исполнении ее перепутали с нашей мелодией заброшенной шайбы. До последнего думали, что они поймут ошибку, но этого не произошло. ФХРБ изложила их все в письме на имя президента Норвежской хоккейной федерации. Устные извинения в адрес делегации поступили на месте, но за такое нужны объяснения другого уровня. (Евгений Белоусов)