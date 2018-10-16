В Башкирии обстреляли автобус с челябинскими хоккеистами, их соперников отстранили

Автобус команды "Стальные топоры" (Магнитогорск) был обстрелян в Сибае (Башкортостан). Об этом сообщает сайт Федерации хоккея Магнитогорска (ФХМ).

Сообщается, что после окончания матча чемпионата ФХМ "Альянс" (Сибай) - "Стальные топоры" (Магнитогорск) автобус гостевой команды подвергся нападению неизвестных неподалеку от дворца спорта "Ирандык". В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом предположительно из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь. В результате инцидента никто не пострадал.

ФХМ приняла решение отстранить "Альянс" и все команды из Сибая от соревнований до того момента, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, установлены личности нападавших, а сами преступники не понесут наказания. В сообщении отмечается, что это не первый случай правонарушений после матчей в Сибае. На матче местного "Горняка" в одном из прошлых сезонов были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров.