В 15.00 - онлайн Зислиса и Шевченко

Сегодня, в 15.00, на ютуб-канале "СЭ" – онлайн наших корреспондентов Михаила Зислиса и Алексея Шевченко.

Темы эфира:

– получает ли Шевченко мзду от хоккеистов за появление в своей передаче, как предполагает пресс-служба китайского "Куньлуня"

– Что делать омскому "Авангарду", который остался без дворца – когда команда вернется в Омск

– Сергей Шумаков против ЦСКА – конфликт в одном из самых богатых клубов КХЛ. Почему игрок не хочет оставаться в команде?

– Рынок свободных агентов – почему в России слишком много хоккеистов?

– ЗМС – как журналисты относятся к негодованию Гамовой и Мусэрского?

Номер телефона для вопросов в WhatsApp – 8-925-901-01-00.

Ютуб "СЭ"