Ушел из жизни Петр Дубровин

Знаменитый челябинский тренер Петр Дубровин скончался на 85-м году жизни, сообщает пресс-служба "Трактора"​. Дубровин является заслуженным работником физической культуры, заслуженным тренером РСФСР. В свое время он тренировал таких знаменитых хоккеистов, как Вячеслав Быков, Сергей Бабинов, Сергей Мыльников, Сергей Стариков и Сергей Макаров.

"Скорбные новости приходят к нам. На 85-м году жизни скончался Петр Дубровин, стоявший у истоков школы "Трактора", - говорится в сообщении в официальном твиттере клуба.