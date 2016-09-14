Ушел из жизни Петр Дубровин

Знаменитый челябинский тренер Петр Дубровин скончался на 85-м году жизни, сообщает пресс-служба "Трактора". Дубровин является заслуженным работником физической культуры, заслуженным тренером РСФСР. В свое время он тренировал таких знаменитых хоккеистов, как Вячеслав Быков, Сергей Бабинов, Сергей Мыльников, Сергей Стариков и Сергей Макаров.
"Скорбные новости приходят к нам. На 85-м году жизни скончался Петр Дубровин, стоявший у истоков школы "Трактора", - говорится в сообщении в официальном твиттере клуба.
Скорбные новости приходят к нам. На 85-м году жизни скончался Петр Дубровин, стоявший у истоков школы Трактор. ..... pic.twitter.com/jFIyS2mEom– ХК Трактор (@traktor1947) 14 сентября 2016 г.