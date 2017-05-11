Умер участник Суперсерии-1972 Александр Бодунов

На 66-м году жизни скончался двукратный чемпион мира, участник Суперсерий-1972 и 1974 Александр Бодунов, сообщает официальный сайт клуба. Он был одним из основателей "Витязя" и стал его первым тренером в 1996 году, а также входил в штаб клуба в сезоне-2005/06. В бытность хоккеистом он выступал в составах ЦСКА, СКА МВО, "Крыльев Советов" и "Спартака".

Соболезнования от "СЭ".