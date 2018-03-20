Умер чемпион мира Юрий Шаталов

Чемпион мира, двукратный чемпион СССР в составе ЦСКА и "Крыльев Советов" Юрий Шаталов скончался в возрасте 72 лет, сообщается на странице в Фейсбуке клуба "Легенды хоккея". О причинах смерти не сообщается.

"Клуб "Легенды хоккея" выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой", – говорится в сообщении клуба.

Шаталов был участником суперсерии СССР – Канада 1972 и 1974 годов.