Умер чемпион мира Юрий Шаталов

Чемпион мира, двукратный чемпион СССР в составе ЦСКА и "Крыльев Советов" Юрий Шаталов скончался в возрасте 72 лет, сообщается на странице в Фейсбуке клуба "Легенды хоккея". О причинах смерти не сообщается.
"Клуб "Легенды хоккея" выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой", – говорится в сообщении клуба.
Шаталов был участником суперсерии СССР – Канада 1972 и 1974 годов.
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https://www.facebook.com/hclegendsnews/photos/a.1678646885682867.1073741828.1676936409187248/2079924168888468/?type=3&permPage=1
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