У олимпийской сборной Канады 23 игрока с опытом НХЛ, у США - 15

Олимпийская сборная Канады практически полностью состоит из игроков, имеющих опыт выступления в НХЛ, сообщил журналист Ник Заккарди в своем Твиттере. Из 25 хоккеистов в главной североамериканской лиге выступало 23. В общей сложности они провели 5544 матча (в среднем по 222 на игрока).

У сборной США лишь 15 из 23 хоккеистов имеют опыт выступления в НХЛ. Их число может увеличиться до 17 - в ближайшее время будут объявлены еще двое участников Игр-2018 (оба - вратари). В общей сложности они провели 3083 матча в НХЛ, в среднем по 134 на игрока.

Напомним, что Игры-2018 в Пхенчхане впервые с 1994 года пройдут без участия игроков НХЛ. Руководство лиги не договорилось с организаторами и ИИХФ и не стало делать паузу в сезоне ради Олимпиады.