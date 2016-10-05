Третьяк возглавил комитет спортсменов Международной федерации хоккея

В ходе последнего заседания совета Международной федерации хоккея был утвержден новый состав комитетов организации, в который вошли сразу 7 представителей Федерации хоккея России (ФХР). Комитет спортсменов возглавил президент ФХР Владислав Третьяк.

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов вошел в состав комитета по координации и проведению соревнований. Известный российский хоккеист и тренер Олег Браташ стал членом комитета тренеров, а олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский будет работать в дисциплинарном комитете ИИХФ. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг вошел в группу по реформированию системы управления.

Судейский комитет возглавил представитель Белоруссии Сергей Гончаров, а в состав комитета вошел глава департамента судейства КХЛ Александр Поляков. Генеральный менеджер женского хоккейного клуба "Торнадо" (Московская область) Ольга Вотоловская стала членом женского комитета ИИХФ.