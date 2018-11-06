Третьяк не собирается претендовать на пост президента ИИХФ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее Рене Фазель сообщил, что не будет переизбираться на очередных выборах.

- Подавать заявку не собирался и не буду. Считаю, что это решение [Фазеля не переизбираться] - большая потеря для международной федерации, - цитирует Третьяка ТАСС. - Я ему говорил, что он должен был довести дело до Олимпиады в Пекине, однако это его личное решение. Не знаю, кто пойдет на выборы, но точно не я.

68-летний швейцарец руководит федерацией с 1994 года. Выборы президента пройдут в 2020 году.