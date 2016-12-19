Третьяк, Фетисов и Буре получили благодарности от Президента России за вклад в развитие хоккея

Помощник Президента России Игорь Левитин и вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко вручили благодарности за заслуги в области физкультуры и спорта, большой вклад в развитие отечественного хоккея от Владимира Путина, сообщает пресс-служба ФХР. Благодарности получили бывшие хоккеисты и тренеры Зинэтула Билялетдинов, Павел Буре, Виталий Давыдов, Алексей Касатонов, Андрей Коваленко, Сергей Макаров, Александр Мальцев, Алексей Морозов, Владимир Мышкин, Игорь Тузик, Вячеслав Фетисов, Виктор Шувалов и Алексей Яшин.

Кроме того, благодарности были вручены представителям Федерации хоккея России Аркадию Ротенбергу, Владиславу Третьяку, Роману Ротенбергу, Борису Майорову, Дмитрию Курбаотову, Алексею Жамнову, Валерию Каменскому, Александру Медведеву, Борису Михайлову, Владимиру Петрову, Геннадию Тимченко, Владимиру Юрзинову, Александру Якушеву и главному тренеру сборной Олегу Знарку.