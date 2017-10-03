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20:53 | Хоккей

Тренер детской команды избил мальчика клюшкой

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Тренер детской команды "Луч" из Сергиева Посада Александр Троицкий избил своего подопечного клюшкой. Игрок покинул лед, наставник команды выхватил у другого юного хоккеиста клюшку и ударил ей мальчика. Инцидент, попавший на видео, произошел в середине сентября. Его попытались сохранить в тайне, Троицкого и его отца Вадима из клуба уволили. 

О случае стало известно после того, как на тренера завели уголовное дело в связи с обращением ребёнка в медицинское учреждение.

Дополнительная информация

kopeika.org

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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sakusda

Музыка норм,соответсвует

21:21