Тренер детской команды избил мальчика клюшкой

Тренер детской команды "Луч" из Сергиева Посада Александр Троицкий избил своего подопечного клюшкой. Игрок покинул лед, наставник команды выхватил у другого юного хоккеиста клюшку и ударил ей мальчика. Инцидент, попавший на видео, произошел в середине сентября. Его попытались сохранить в тайне, Троицкого и его отца Вадима из клуба уволили.

О случае стало известно после того, как на тренера завели уголовное дело в связи с обращением ребёнка в медицинское учреждение.