16:45 8 апреля | ХОККЕЙ

Тест "СЭ". Ответь на вопросы от игроков КХЛ и выиграй поездку на ЧМ-2017!

Хочешь на чемпионат мира? Участвуй в конкурсе! Фото "СЭ"
Хочешь на чемпионат мира? Участвуй в конкурсе! Фото "СЭ"
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Считаешь себя настоящим знатоком лучшей игры в мире с шайбой? "СЭ" предлагает это проверить!

Пройди тест и выиграй поездку на чемпионат мира по хоккею. Не упусти свой шанс!

В тесте 10 вопросов по мировому, советскому и российскому хоккею. Насколько хорошо вы помните факты из биографии Валерия Харламова, Ильи Ковальчука, Евгения Малкина и других славных игроков отечественного хоккея?

Есть и еще один уникальный момент этого теста – вопросы вам будут задавать игроки сборной России и КХЛ в видеоформате. Такого вы не увидите больше нигде! Играйте!

Победителям будет полностью оплачена поездка (перелет, виза, билет на хоккей и проживание) на главный хоккейный старт сезона, который состоится в Германии и Франции. Париж и Кельн уже ждут своих победителей! Всего разыгрывается шесть билетов. Не упусти свой шанс!

Подробности по ссылке

Дополнительная информация

http://hockeytest.sport-express.ru/?utm_source=tgb&utm_medium=text&utm_campaign=hockeytest

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Alex.S

9 из 10.

17:16 8 апреля

dipev

вопросы конечно для всей России в пределах садового кольца. контр вопрос с каким районом в Чите, неизменно связан ХК Олимпия?

06:13 8 апреля

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