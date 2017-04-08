Тест "СЭ". Ответь на вопросы от игроков КХЛ и выиграй поездку на ЧМ-2017!

Считаешь себя настоящим знатоком лучшей игры в мире с шайбой? "СЭ" предлагает это проверить!

Пройди тест и выиграй поездку на чемпионат мира по хоккею. Не упусти свой шанс!

В тесте 10 вопросов по мировому, советскому и российскому хоккею. Насколько хорошо вы помните факты из биографии Валерия Харламова, Ильи Ковальчука, Евгения Малкина и других славных игроков отечественного хоккея?

Есть и еще один уникальный момент этого теста – вопросы вам будут задавать игроки сборной России и КХЛ в видеоформате. Такого вы не увидите больше нигде! Играйте!

Победителям будет полностью оплачена поездка (перелет, виза, билет на хоккей и проживание) на главный хоккейный старт сезона, который состоится в Германии и Франции. Париж и Кельн уже ждут своих победителей! Всего разыгрывается шесть билетов. Не упусти свой шанс!

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