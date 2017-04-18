Тест "СЭ". Ответь на вопросы от игроков КХЛ и выиграй ценный приз!

Считаешь себя настоящим знатоком лучшей игры в мире с шайбой? "СЭ" предлагает это проверить!
Пройди тест и выиграй ценный приз. Не упусти свой шанс!
В тесте 10 вопросов по мировому, советскому и российскому хоккею. Насколько хорошо вы помните факты из биографии Валерия Харламова, Ильи Ковальчука, Евгения Малкина и других славных игроков отечественного хоккея?
Есть и еще один уникальный момент этого теста – вопросы вам будут задавать игроки сборной России и КХЛ в видеоформате. Такого вы не увидите больше нигде! Играйте!
Дополнительная информация
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Наш
6.3. Итоги Первого этапа розыгрыша подводятся в течение 5 суток, с даты его окончания, а именно с 11.04.2017 г. по 15.04.2017 г., и публикуются на сайте https://hockeytest.sport-express.ru.--------------------------- И ГДЕ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ???
09:18
shpakЪ
Резиновый потолок побеждает. Противно.
17:41 16 апреля
Alex.S
9 из 10.
17:16 8 апреля
dipev
вопросы конечно для всей России в пределах садового кольца. контр вопрос с каким районом в Чите, неизменно связан ХК Олимпия?
06:13 8 апреля