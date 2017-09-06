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18:15 | Хоккей

Тест "СЭ". Канадцы против КГБ. Как хорошо вы знаете Суперсерию-72?

Легендарная суперсерия СССР - Канада отмечает 45-летний юбилей. Фото Анатолий БОЧИНИН
Легендарная суперсерия СССР - Канада отмечает 45-летний юбилей. Фото Анатолий БОЧИНИН

"СЭ" предлагает вам проверить свои знания по Суперсерии 1972 года между советскими и канадскими хоккеистами
 
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