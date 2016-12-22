Теему Селянне: "Майоров стал для меня очень умным учителем"

Легендарный финский нападающий Теему Селянне , который приехал в Москву на Международный хоккейный форум и сыграл в матче, посвященном 70-летию отечественного хоккея, рассказал обозревателю "СЭ" о первой поездке в Россию в конце 80-х, новой звезде сборной Суоми Патрике Лайне, а также вспомнил своего бывшего тренера – прославленного Бориса Майорова

– В соседней раздевалке один из тренеров российских "Легенд хоккея" – Борис Майоров. Была ли у вас в Москве возможность пообщаться с человеком, на стыке 80-х и 90-х тренировавшим вас в "Йокерите"?

– Да. Мы встретились вчера (в прошлую пятницу. – Прим. И. Р.) и долго проговорили. И крепко обнялись. Майоров – великий тренер и большой джентльмен, он очень помог мне в ранние годы. Между прочим, он по-прежнему отлично говорит по-фински. Меня очень впечатлило, насколько хорош его финский спустя столько лет после отъезда из страны.

– Что главное дал Майоров для вашего развития?

– Он учил меня выигрывать. Учил максимально использовать сильные стороны. Назову Майорова очень умным учителем. Ему хватало времени и терпения, чтобы объяснить все, что он хотел втолковать мне и моим партнерам. Игроки его по-настоящему уважали, а я убежден, что когда ты уважаешь своего тренера, а он – хоккеистов и между ними складываются великолепные человеческие взаимоотношения, они и играют намного лучше. Именно таков был тренер Майоров.

– То есть он не был типично советским специалистом, предпочитавшим диктаторские методы работы?

– Нет, нет! Он был очень культурен и всегда действовал не силой и угрозами, а убеждением и умом. (Игорь РАБИНЕР)

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