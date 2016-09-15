Суперфинал Лиги легенд мирового хоккея может пройти на аренах чемпионата мира-2017

Суперфинал второго сезона Лиги легенд мирового хоккея, вероятно, пройдет на аренах чемпионата мира 2017 года в Париже и Кельне. Матчи ЧМ-2017 года пройдут 5 - 21 мая в парижском ледовом дворце "Берси" и "Ланксесс Арене" в Кельне.

"По сравнению с предыдущим сезоном формула турнира практически не изменилась, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы лиги. - На предварительном этапе шесть сборных определят троих участников Суперфинала. Сборная Легенд России как чемпион первого сезона от предварительного этапа освобождена. Не исключено, что игры Суперфинала пройдут на тех же ледовых аренах, которым в мае 2017 года предстоит принять чемпионат мира по хоккею".

В сезоне-2016/17 Лига легенд расширилась: седьмым участником турнира стала команда Франции. Дебютный матч французская сборная проведет 19 ноября против словаков. Начнется же новый сезон лиги в октябре матчем между сборными Швеции и Финляндии в Седертелье.

"Первый сезон Лиги легенд прошел на достаточно высоком уровне, - сказал президент лиги Павел Буре. - На финальные матчи мы собрали более чем внушительную аудиторию, игры транслировались в прямом эфире на федеральном канале. Это означает, что наша лига интересна болельщикам, что мы идем в верном направлении. Уверен, что предстоящий сезон получится еще более интересным и насыщенным".