Сумманен предстанет перед судом за то, что назвал тренера соперников педофилом

Бывший главный тренер "Авангарда" Раймо Сумманен предстанет перед судом за оскорбление тренера соперников, утверждает Ilta Lehti. 55-летний финн обвиняется в том, что во время матча плей-офф второй финской лиги против "Кокколы", который прошел в марте, он назвал тренера соперников Антти Кархулу педофилов.

Сообщается, что слова Сумманена были записаны на видео и выложены в интернет.

Лига дисквалифицировала Сумманена на четыре матча и оштрафовала на 4 тысячи евро. Если суд признает его виновным, ему грозит еще один штраф. Заседание пройдет 16 января.

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