Судья ударил 11-летнего хоккеиста во время матча

Судья ударил 11-летнего хоккеиста в матче первенства Челябинской области по хоккею в Златоусте, сообщает ФАН. Инцидент произошел во время матча "Металлург" Златоуст - "Спутник" Миасс. Мальчик получил удаление и на скамейке штрафников он сильно ударил клюшкой по борту.

Судья подъехал к мальчику и сильно его толкнул. По словам очевидцев, мальчик упал и несколько секунд лежал без сознания.

Поведение арбитра возмутило родителей. Однако судья не реагировал на претензии. Он улыбался и отказался принести извинения. У пострадавшего рассечена губа. Кроме того, по словам очевидцев, пострадавший пережил сильный стресс.